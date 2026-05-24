Maroc grațiază suporterii senegalezi condamnați după incidentele de la finala Cupei Africii la fotbal

Decizia de grațiere a fost anunțată de cabinetul regal, fiind justificată într-un comunicat oficial prin „considerații umanitare” și prin relațiile „fraterne și istorice” dintre Moroc și Senegal. De asemenea, a survenit înainte de Eid al-Adha, una dintre cele mai importante sărbători musulmane.

Suporterii au fost întâmpinați în cursul dimineții pe aeroportul internațional Blaise Diagne din apropierea capitalei Dakar. Ei fuseseră condamnați în februarie la pedepse cuprinse între trei luni și un an de închisoare pentru acuzații de „huliganism”, în urma incidentelor de la finala CAN disputată la Rabat.

Potrivit autorităților marocane, dosarele au fost deschise după violențele izbucnite în timpul finalei din ianuarie 2025, când mai mulți suporteri au încercat să intre pe teren și au fost implicate confruntări cu forțele de ordine. Ulterior, o parte dintre condamnați fuseseră deja eliberați după executarea pedepselor mai scurte.

Președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, i-a întâmpinat pe cei repatriați și a mulțumit autorităților marocane pentru gestul de clemență, subliniind importanța relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Și conducerea Confederației Africane de Fotbal a salutat decizia, considerând-o un semnal de reconciliere și unitate în jurul sportului.

Finala CAN 2025, câștigată pe teren de Senegal, rămâne în continuare subiect de dispută juridică la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.