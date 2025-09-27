Prima pagină » Sport » Materiale pirotehnice descoperite în stadion la Ploieşti, înaintea meciului Petrolul – Rapid

Înaintea desfăşurării meciului dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti, din etapa a 11-a a Superligii, de sâmbătă seară, jandarmii au descoperit mai multe materiale pirotehnice ascunse în instalaţia sanitară a stadionului Ilie Oană.
Sursă foto: Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
Petre Apostol
27 sept. 2025, 22:08, Sport

„Deşi, de fiecare dată, am transmis un apel la responsabilitate, constatăm cu regret că unii participanţi aleg să ignore regulile şi să pună în pericol siguranţa celor din jur – copii, suporteri, jucători. A fi suporter înseamnă în primul rând să îţi susţii echipa cu respect pentru ceilalţi şi pentru regulile care fac posibil un meci sigur”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei.

Jandarmeria Română a precizat că va continua să acţioneze pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor care pot pune în pericol siguranţa participanţilor la astfel de evenimente.