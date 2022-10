Meci din Europa League, întrerupt după ce o explozie uriaşă s-a produs la câţiva metri de teren

Confruntarea de pe Eleda Stadion a fost suspendată temporar după o oră de joc de către oficialii meciului, după ce o rachetă luminoasă lansată din sectorul stadionului în care se aflau suporterii în deplasare ai lui Union Berlin a aterizat pe terenul de joc, obiectul deplasându-se prin aer pe jumătate de teren înainte de a ateriza în apropierea centrului terenului.

Arbitrul a decis că siguranţa jucătorilor este în pericol şi a ordonat ca aceştia să părăsească terenul pentru ca ordinea să fie restabilită în tribune, însă această decizie nu a împiedicat lansarea mai multor obiecte şi a altor rachete de semnalizare.

Un grup de stewarzi a fost apoi trimis să stea pe marginea terenului, în faţa fanilor lui Union Berlin, înainte ca o piesă pirotehnică să fie aruncată şi să explodeze înfricoşător la câţiva metri de agenţii de securitate. Din fericire, şi oarecum surprinzător, nimeni nu pare să fi fost rănit în acest incident, care s-ar fi putut termina mult mai rău.

Contul oficial de Twitter al trupei Union Berlin a postat o actualizare: "Bangers. Rachete pe teren dinspre Union. Jucătorii scoşi de pe teren. Se muls în jurul liniei de tuşă. jocul este suspendat temporar. Bs. Îmi pare rău.

"E o mizerie. Au fost cel puţin două rachete de la Union, cel puţin o rachetă mare de la Malmo. Acum este un impas. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla."

Prin intermediul sistemului de difuzoare au fost făcute mai multe apeluri prin care fanii au fost îndemnaţi să înceteze să mai arunce obiecte pe teren şi, după o pauză de puţin peste 20 de minute, oficialii şi jucătorii au revenit pe terenul de joc şi au reuşit să joace utimele 30 de minute rămase din meci.

Ambele formaţii se aflau sub presiunea de a câştiga această confruntare, după ce pierduseră fiecare dintre ele primele două meciuri, iar şansa a fost de partea lui Union Berlin - surprinzătoarea echipă de la începutul sezonului în Bundesliga -, care chiar dacă a rămas în 10 oameni în prima repriză, după ce Andreas Schafer a primit cartonaşul roşu, s-a impus cu 1-0.

Dirk Zingler, preşedintele nnemţilor, a făcut o declaraţie după meci, în care a condamnat cele întâmplate.

"Mă bucur pentru această victorie, pentru că este meritată. Dar tot ce s-a întâmplat azi nu poate fi acceptat. Nimic şi nimeni nu are nimic ce căuta pe teren sau în alte locuri cu astfel de comportament. Mă enervează foarte tare, pentru că noi nu facem asta. Dar aici am făcut-o, brusc am făcut-o. Sunt supărat din cauza asta."