Controverse din cauza unui mesaj publicat de portarul Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a publicat o fotografie cu un mesaj enigmatic pe rețelele de socializare. Aceasta îl arată pe portarul internațional italian în vârstă de 26 de ani alături de partenera sa și de fiul lor. În fața celor trei se află un tort, cu mesajul „Numărul 1” scris în limba franceză, potrivit Le Figaro.

Mesajul a devenit viral și a fost interpretat diferit. Deoarece copilul este născut în toamnă, unii cred că mesajul este adresat conducerii clubului de fotbal PSG cu care portarul italian nu a reușit să se înțeleagă în privința unui nou contract. Alții speculează că mesajul îl vizează pe antrenorul parizienilor, Luis Enrique, sau chiar pe portarul Lucas Chevalier achiziționat recent de PSG.

Gianluigi Donnarumma a ajuns la PSG în 2021, la sfârșitul contractului său cu AC Milan. El mai are contract cu campioana Franței până în 2026. Părțile nu au reușit să ajungă la un acord privind prelungirea contractului așa că portarul ar putea fi vândut în acest an, astfel încât clubul să nu-l piardă gratis. Conform unor surse italiene, Manchester City ar putea fi interesată de portarul italian.