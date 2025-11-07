Prima pagină » Sport » Meciul de retragere al Simonei Halep. Începe vânzarea biletelor

Biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep vor fi disponibile începând de luni, 10 noiembrie, de la ora 14:00, anunţă vineri organizatorii evenimentului, care va avea loc în cadrul Sports Festival 2026, de la Cluj-Napoca.
Accesul la biletele Early Bird va fi disponibil exclusiv pentru persoanele preînregistrate pe platforma bilete.sportsfestival.com, termenul-limită pentru înscriere fiind vineri, ora 13:00.

Conform organizatorilor, partenerul oficial de ticketing Entertix va trimite luni, în jurul orei 12:00, link-urile unice de achiziţie către toţi cei înscrişi. Acestea vor fi valabile timp de 24 de ore, iar numărul de bilete este limitat. Fiecare comandă va permite achiziţionarea a maximum patru bilete.

Evenimentul marchează retragerea oficială din activitate a celei mai titrate jucătoare de tenis din istoria României şi este programat pe 13 iunie 2026, la BT Arena, din Cluj-Napoca.

Simona Halep

Simona Halep (n. 27 septembrie 1991, Constanța) fost lider mondial WTA și dublă campioană de Grand Slam, cu titluri la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019) și-a anunțat retragerea în februarie.

De-a lungul carierei, a câștigat 24 de titluri WTA la simplu și a petrecut peste șapte ani consecutivi în Top 10 mondial.

După suspendarea provizorie din 2022, pedeapsa i-a fost redusă în 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a concluzionat că testul pozitiv a fost cauzat de un supliment contaminat, permițându-i revenirea în circuit.

Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist în februarie 2025