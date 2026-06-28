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Messi, primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială

Lionel Messi a devenit primul jucător care a înscris în șapte meciuri consecutive la Cupa Mondială, prin golul marcat în ultimul meci al Argentinei din faza grupelor, împotriva Iordaniei, potrivit AP.
Messi, primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială
Cosmin Pirv
28 iun. 2026, 07:36, Sport
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Messi a marcat dintr-o lovitură liberă, după ce a fost faultat chiar în afara careului, în minutul 80. Lovitura joasă, chiar deasupra suprafeței de joc, a trecut printre doi fundași iordanieni și s-a oprit în colțul stâng al porții.

A fost al 72-lea gol al său din carieră marcat din lovitură liberă și al 12-lea pentru Argentina.

Messi are acum 123 de goluri la nivel internațional — al doilea din toate timpurile, după cele 145 ale lui Cristiano Ronaldo — în 202 de apariții.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani a fost unul dintre cei doar trei jucători care au marcat în șase meciuri consecutive la Cupa Mondială, alături de atacantul francez Just Fontaine și de marele jucător brazilian Jairzinho.

Messi nu a fost titular, Argentina fiind deja calificată ca câștigătoare a Grupei J, iar Iordania fiind deja eliminată din faza eliminatorie. El a intrat în minutul 60 în locul lui Lautaro Martinez, care a marcat dintr-o lovitură de pedeapsă în prima repriză.

Campioana en titre a încheiat faza grupelor cu trei victorii consecutive, după ce s-a impus cu 3-1 în fața Iordaniei.

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