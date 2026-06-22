Messi scrie istorie. A devenit cel mai bun marcator de la Cupa Mondială din toate timpurile

În meciul cu Austria, din cadrul etapei a 2-a a fazei grupelor de la Cupa Mondială 2026, argentinianul a deschis scorul în minutul 39 și a înscris al 17-lea său gol în faza finală a competiției.
El îl depășește pe germanul Miroslav Klose (16 goluri) și devine cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, scrie Le Figaro.
Argentinianul a mai avut o ocazie chiar la începutul meciului, după un penalty ratat în minutul 9.
Iată clasamentul celor mai buni marcatori:
Lionel Messi: 17 goluri
Miroslav Klose (Germania): 16 goluri
Ronaldo (Brazilia): 15 goluri
Gerd Müller: 14 goluri
Kylian Mbappé: 14 goluri
Just Fontaine: 13 goluri
Pelé: 12 goluri
Jürgen Klinsmann: 11 goluri
Sándor Kocsis: 11 goluri
Gabriel Batistuta: 10 goluri.