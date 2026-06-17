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Messi scrie istorie la Cupa Mondială. Hat-trick în Argentina – Algeria și egalarea recordului lui Klose

La aproape 39 de ani, Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului. Starul Argentinei a marcat de trei ori în victoria cu Algeria și a ajuns la 16 goluri la turneele finale, egalând recordul germanului Miroslav Klose, transmite AP.
Messi scrie istorie la Cupa Mondială. Hat-trick în Argentina - Algeria și egalarea recordului lui Klose
Sursa foto: Roberto Tuero/ZUMA Press Wire
Victor Dan Stephanovici
17 iun. 2026, 06:30, Sport
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Lionel Messi a oferit unul dintre cele mai memorabile momente ale Cupei Mondiale 2026, reușind primul său hat-trick la un turneu final și egalând recordul all-time de goluri marcate la Campionatele Mondiale, scrie AP. Argentina s-a impus fără emoții în fața Algeriei, iar toate privirile au fost îndreptate către căpitanul sud-american. Messi a înscris de trei ori și a ajuns la 16 goluri în istoria Cupei Mondiale, performanță care îl aduce la egalitate cu fostul atacant german Miroslav Klose, liderul clasamentului marcatorilor din toate timpurile.

O seară specială, la 20 de ani de la debutul la Mondiale

Performanța a avut o încărcătură simbolică aparte. Hat-trick-ul a venit exact la 20 de ani după debutul lui Messi la Cupa Mondială, într-un meci disputat împotriva Serbiei și Muntenegrului, în care reușea de asemenea să înscrie. Argentinianul a devenit astfel doar al doilea fotbalist din istorie care marchează în cinci ediții diferite ale Cupei Mondiale, confirmând încă o dată longevitatea unei cariere care traversează aproape două decenii la cel mai înalt nivel. Messi, care va împlini 39 de ani săptămâna viitoare, a bifat cu această ocazie și selecția cu numărul 200 pentru naționala Argentinei, un prag atins de foarte puțini jucători în fotbalul mondial.

Recordul lui Klose pare tot mai vulnerabil

Cele trei goluri marcate împotriva Algeriei au ridicat totalul lui Messi la 16 reușite la turneele finale, iar recordul lui Miroslav Klose pare acum doar o chestiune de timp. Mai mult, argentinianul a ajuns la cinci meciuri consecutive cu gol marcat la Cupa Mondială, o serie care alimentează speranțele campioanei mondiale că poate lupta din nou pentru trofeu. În aceeași zi, alte două vedete ale fotbalului mondial au ieșit în evidență. Kylian Mbappé a înscris de două ori pentru Franța în victoria cu Senegal și a ajuns la 14 goluri la Mondiale, în timp ce Erling Haaland a reușit o dublă pentru Norvegia în succesul cu Irak.

„Messi-mania” continuă în Statele Unite

Meciul disputat la Kansas City s-a transformat într-o adevărată sărbătoare pentru fanii Argentinei. Mii de suporteri au umplut tribunele stadionului și au cântat pe tot parcursul serii pentru idolul lor. Atunci când Messi a fost înlocuit, cu puțin timp înainte de final, întreg stadionul s-a ridicat în picioare. A fost un nou episod într-o poveste care continuă să sfideze timpul și care îl apropie tot mai mult pe argentinian de statutul unanim de cel mai mare fotbalist din istorie. Dacă Argentina va continua parcursul la această Cupă Mondială, recordul lui Klose ar putea deveni în curând istorie.

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