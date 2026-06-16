Iranul reclamă probleme la Cupa Mondială: un jucător ar fi rămas fără viză SUA după primul meci

Potrivit agenției IRNA, Torabi ar fi primit o viză cu o singură intrare, spre deosebire de restul lotului, care beneficiază de documente ce permit mai multe intrări în SUA. Iranul și-a stabilit baza de pregătire la Tijuana, în Mexic, iar echipa traversează granița pentru fiecare partidă disputată pe teritoriul american, transmite The Guardian.

Federația iraniană de fotbal a anunțat că a început procedurile pentru obținerea unei noi vize, astfel încât jucătorul să poată participa la următoarele meciuri ale naționalei. Până în prezent, FIFA și autoritățile americane nu au comentat informațiile.

Situația apare pe fondul nemulțumirilor exprimate de reprezentanții Iranului după remiza 2-2 cu Noua Zeelandă. Căpitanul Mehdi Taremi și selecționerul Amir Ghalenoei au criticat organizarea deplasărilor și au afirmat că echipa este obligată să părăsească rapid Statele Unite după fiecare partidă pentru a reveni în Mexic. Ghalenoei a declarat că programul impus îngreunează recuperarea jucătorilor și pregătirea meciurilor următoare, în timp ce Taremi a descris situația drept una extrem de complicată pentru reprezentativa iraniană.

Iran a debutat la Cupa Mondială 2026 cu o remiză, 2-2 împotriva Noii Zeelande, într-un context deja sensibil pentru delegația sa, care a solicitat anterior mutarea meciurilor din SUA din cauza tensiunilor politice dintre cele două țări.