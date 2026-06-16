Prima pagină » Sport » Iranul reclamă probleme la Cupa Mondială: un jucător ar fi rămas fără viză SUA după primul meci

Iranul reclamă probleme la Cupa Mondială: un jucător ar fi rămas fără viză SUA după primul meci

Selecționata Iranului se confruntă cu noi dificultăți la Cupa Mondială 2026, după ce presa de stat iraniană a relatat că extrema Mehdi Torabi a rămas fără viză valabilă pentru Statele Unite imediat după primul meci al turneului, arată The Guardian.
Iranul reclamă probleme la Cupa Mondială: un jucător ar fi rămas fără viză SUA după primul meci
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
16 iun. 2026, 13:20, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit agenției IRNA, Torabi ar fi primit o viză cu o singură intrare, spre deosebire de restul lotului, care beneficiază de documente ce permit mai multe intrări în SUA. Iranul și-a stabilit baza de pregătire la Tijuana, în Mexic, iar echipa traversează granița pentru fiecare partidă disputată pe teritoriul american, transmite The Guardian.

Iran vs Noua Zeelandă – Cupa Mondială FIFA 2026 – Grupa G. Foto: Tayfun Coskun / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Federația iraniană de fotbal a anunțat că a început procedurile pentru obținerea unei noi vize, astfel încât jucătorul să poată participa la următoarele meciuri ale naționalei. Până în prezent, FIFA și autoritățile americane nu au comentat informațiile.

Situația apare pe fondul nemulțumirilor exprimate de reprezentanții Iranului după remiza 2-2 cu Noua Zeelandă. Căpitanul Mehdi Taremi și selecționerul Amir Ghalenoei au criticat organizarea deplasărilor și au afirmat că echipa este obligată să părăsească rapid Statele Unite după fiecare partidă pentru a reveni în Mexic. Ghalenoei a declarat că programul impus îngreunează recuperarea jucătorilor și pregătirea meciurilor următoare, în timp ce Taremi a descris situația drept una extrem de complicată pentru reprezentativa iraniană.

Iran a debutat la Cupa Mondială 2026 cu o remiză, 2-2 împotriva Noii Zeelande, într-un context deja sensibil pentru delegația sa, care a solicitat anterior mutarea meciurilor din SUA din cauza tensiunilor politice dintre cele două țări.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da