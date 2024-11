Mike Tyson după meciul cu Jake Paul: Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată

Tyson a fost învins prin decizie unanimă vineri, pe stadionul AT&T din Arlington, fanii fiind în mare parte dezamăgiţi de faptul că fostul campion la categoria grea, în vârstă de 58 de ani, şi-a arătat vârsta şi nu a fost capabil să lanseze vreo ofensivă împotriva adversarului său mai tânăr.

Programată iniţial în luna iulie, lupta a fost amânată după ce Tyson a suferit o criză de ulcer.

„Aceasta este una dintre acele situaţii în care ai pierdut, dar totuşi ai câştigat. Sunt recunoscător pentru noaptea trecută. Nu regret că am urcat în ring pentru ultima dată”, a scris Tyson într-o postare pe platforma X.

„Aproape am murit în iunie. Am avut opt transfuzii de sânge. Am pierdut jumătate din sângele din corp şi 25 lb (11 kg) în spital şi a trebuit să mă lupt pentru a fi sănătos pentru a lupta, aşa că am câştigat”, a mai spus Tyson.

„Copiii mei m-au văzut luptând cot la cot şi terminând opt runde cu un luptător talentat care are jumătate din vârsta mea, în faţa unui stadion plin până la refuz, şi este o experienţă pe care niciun om nu are dreptul să o ceară. Vă mulţumesc”, a încheiat el.