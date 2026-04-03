Prima pagină » Sport » Modificare în lotul naționalei feminine de handbal înaintea meciurilor din EHF Euro Cup

Modificare în lotul naționalei feminine de handbal înaintea meciurilor din EHF Euro Cup

Federația Română de Handbal (FRH) a anunțat vineri o modificare de ultim moment în lotul echipei naționale feminine, înaintea ultimelor două partide din EHF Euro Cup.
Modificare în lotul naționalei feminine de handbal înaintea meciurilor din EHF Euro Cup
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 apr. 2026, 12:46, Sport

Potrivit FRH, Eva Kerekes (CS Gloria Bistrița) a părăsit lotul din motive medicale și nu va putea evolua. În locul ei, selecționerul Ovidiu Mihăilă a convocat-o pe Gabriela Dumitrașcu (CSM Corona Brașov).

Naționala României se reunește duminică pentru ultimele două meciuri din faza grupelor competiției EHF Euro Cup.

România va întâlni miercuri, 8 aprilie, de la ora 19:00, Norvegia, la București. Apoi, „tricolorele” vor evolua împotriva Poloniei, în deplasare, duminică, 12 aprilie, la Radom, de la ora 19:00.

Echipa României ocupă în prezent locul al doilea în grupă, cu un bilanț de trei victorii și o înfrângere. Se află, astfel, la un pas de calificarea la Final Four-ul EHF Euro Cup, programat la finalul lunii septembrie.

Competiția are caracter amical, participând echipele deja calificate la turneul final al Campionatului European 2026, la care România este co-organizatoare.

Întrecerea se desfășoară în paralel cu preliminariile pentru competiția continentală.

Lotul naționalei feminine a României pentru meciurile cu Norvegia și Polonia:

Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița)
Alisia Boiciuc (CSM Corona Brașov)
Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița)
Diana Ciucă (Rapid București)
Bianca Curmenț (CSM Corona Brașov)
Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea)
Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
Sorina Grozav (CSM Corona Brașov)
Gabriela Dumitrașcu (CSM Corona Brașov) – convocată în locul Evei Kerekes
Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
Lorena Ostase (Gloria Bistrița)
Beatrice Raicea (Dunărea Brăila)
Elena Roșu (Dunărea Brăila)
Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița)
Ștefania Stoica (Gloria Bistrița)
Alexandra Szoke (CSM București)

Naționala este coordonată de selecționerul Ovidiu Mihăilă, ajutat de Iulia Curea (antrenor secund) și Daniel Apostu (antrenor cu portarii).

