Mohamed Salah a devenit primul fotbalist cu 3 trofee de cel mai bun jucător în Anglia

Atacantul lui Liverpool a fost recompensat la Manchester pentru sezonul 2024-2025, în care a înscris 34 de goluri și a oferit 23 de pase decisive în 52 de meciuri, ajutându-și echipa să câștige titlul în Premier League.

„Este ceva ce nu s-a mai întâmplat în Premier League, ceva ce nu voi uita niciodată și nu voi lua de bun. Sunt foarte bucuros”, a spus Salah într-un interviu publicat miercuri pe site-ul clubului Liverpool.

Despre sezonul trecut, egipteanul de 33 de ani a declarat: „Cred că a fost cel mai bun sezon al meu la club, poate chiar din carieră. Am câștigat campionatul și sunt fericit că am reușit să facem asta. Sper să continuăm în același fel și anul acesta”.

Întrebat ce l-a motivat, Salah a adăugat: „Întotdeauna găsesc o modalitate de a rămâne flămând după performanță. Avem jucători noi și trebuie să le ofer din experiența mea, să-i ajut să crească. Asta face parte din rolul de fotbalist”.

De la un vis al copilăriei la ambiția prezentului

Salah a vorbit și despre copilăria sa din Egipt: „Desigur, visam să fiu fotbalist, să fiu cunoscut și să îmi pot întreține familia. Dar când ești acolo, nu te gândești la lucruri atât de mari. Abia mai târziu începi să vezi altfel lucrurile și să ai ambiții mai mari”.

„Am fost foarte buni unul pentru altul. I-am spus antrenorului că pot să-i aduc un nou titlu și el mi-a spus că mă va pune în situații din care să pot livra. Am făcut asta foarte bine”, a spus Salah despre relația cu noul antrenor, Arne Slot.

Salah, care a semnat recent prelungirea contractului cu Liverpool pentru încă doi ani, a precizat că se simte încă motivat la vârsta de 33 de ani: „Încă mai vreau să obțin performanțe mari, acesta e motivul pentru care am rămas la club. Mă simt mândru că pot să dau în continuare totul la acest nivel”.

„Anfield este incredibil, mereu se simte ca acasă. Echipa, stafful, familia mea – toți m-au ajutat să ajung aici. Nu aș fi putut reuși fără ei. Vreau să le mulțumesc pentru că au făcut posibil acest lucru”, a încheiat fotbalistul egiptean.