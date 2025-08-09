Mohamed Salah cere explicații de la UEFA privitoare la moartea fotbalistului poreclit „Pele palestinianul”

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețelele de socializare sâmbătă, starul lui Liverpool a făcut apel la UEFA să clarifice modul în care fotbalistul palestinian a murit pe 6 august, conform Le Figaro.

De altfel, Salah a răspuns unui mesaj transmis de UEFA. Organizația i-a adus un omagiu jucătorului decedat, salutând memoria „unui talent care a dat speranță nenumăraților copii, chiar și în cele mai întunecate momente”.

Atacantul lui Liverpool, Mohamed Salah, a răspuns cu o întrebare.

„Ne puteți spune cum, unde și de ce a murit?”, a scris egipteanul. Mesajul său a fost vizualizat de 11 milioane de ori într-o oră.

Vineri, Asociația Palestiniană de Fotbal a anunțat că al-Obeid a murit în timpul atacurilor aeriene israeliene din sudul Fâșiei Gaza, în timp ce aștepta sosirea ajutoarelor umanitare.