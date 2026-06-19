Molinar, fost jucător la U-BT Cluj-Napoca, a semnat cu Buducnost, echipa care i-a eliminat pe clujeni din Liga Adriatică

Buducnost a transmis printr-un comunicat că și-a întărit lotul cu Iverson Molinar, un fundaș panamez în vârstă de 26 de ani, care sosește la Podgorica de la echipa din Cluj.

„Nu îl întâmpinăm pe Molinar ca pe un necunoscut”, scriu muntenegrenii, care au amintit de meciul din optimile de finală ale Eurocup, atunci când Molinar a marcat 34 de puncte și a jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului.

Atunci, U-BT a eliminat Buducnost în optimile de finală ale Eurocup.

Molinar a mai fost pe teren în alb-negru și în meciurile cu Buducnost din Liga Adriatică. În sferturile de finală ale competiției, muntenegrenii s-au impus cu 2-1 la general, punând capăt primei aventuri a clujenilor în competiția regională.

Muntenegrenii au numai cuvinte de laudă pentru jucătorul care a cucerit sezonul trecut, alături de U-BT, titlul de campion al României și Cupa.

„Cea mai mare valoare a sa este faptul că nu este limitat la un singur rol”, scriu reprezentanții Buducnost, care amintesc că acesta poate acoperi ambele poziții de fundaș, poate juca alături de un point guard tradițional sau poate prelua el însuși rolul creativ atunci când jocul o cere.

În EuroCup, Iverson Molinar a înregistrat o medie de 12,9 puncte și patru pase decisive.