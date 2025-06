Adresându-se echipei, Trump a întrebat: „Ar putea o femeie să facă parte din echipa voastră, băieți?”. Jucătorii au zâmbit stânjeniți, dar nu au răspuns.

În cele din urmă, directorul general al lui Juventus, Damien Comolli, a intervenit cu o replică diplomatică: „Avem o echipă feminină foarte bună”.

Trump a replicat imediat: „Dar ele ar trebui să joace cu femeile. E foarte diplomatic”. Comolli a privit în jos și a evitat să continue discuția.

Această întrebare a venit în contextul în care, în februarie, președintele Trump a semnat un ordin executiv care interzice participarea sportivilor transgender în competițiile feminine. Ordinul vizează inclusiv presiuni asupra Comitetului Olimpic Internațional pentru a modifica regulamentele în vederea Jocurilor Olimpice din 2028, ce vor avea loc la Los Angeles.

Trump a criticat anterior participarea atleților transgender, susținând că aceasta ar compromite „corectitudinea și siguranța” competițiilor feminine. Deși cercetările recente nu susțin ideea unui avantaj competitiv clar pentru sportivii transgender, președintele a insistat asupra necesității unor reguli „bazate pe sex, nu pe identitate de gen”.

Delegația lui Juventus a fost însoțită și de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd

— Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2025