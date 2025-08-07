UEFA Europa League: CFR Cluj o înfruntă pe Braga, iar FCSB primește vizita echipei Drita

Partida clujenilor se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în fața unui adversar net superior ca valoare de piață, dar care nu a convins în turul precedent. Echipa pregătită de Dan Petrescu a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut dramatic de Lugano, scor general 1-0, în urma unui gol marcat de Sinyan în minutul 96 al returului.

În campionat, clujenii au pierdut în weekend cu Universitatea Craiova, scor 2-3.

Braga vine la Cluj cu un lot estimat la 173 de milioane de euro

În momentul de față, lotul actual este cel mai valoros din istoria clubului portughez.

În ciuda diferenței de valoare, portughezii au avut mari dificultăți în turul precedent, unde au trecut cu greu de Levski Sofia, după prelungiri, scor general 1-0. Antrenorul Carlos Vicens, fost secund al lui Pep Guardiola la Manchester City, este la început de drum pe banca Bragăi și a fost deja criticat în presa lusitană pentru lipsa unui stil clar de joc.

Conform datelor UEFA, Braga și CFR Cluj s-au mai întâlnit de două ori, în grupele Ligii Campionilor 2012/2013, când ardelenii s-au impus în ambele partide.

FCSB primește vizita formației kosovare Drita KF

Se întâmplă într-un moment dificil pentru campioana României, care traversează un start de sezon modest atât în cupele europene, cât și în competiția internă.

Eliminată prematur din UEFA Champions League, FCSB a ajuns în Europa League după ce a pierdut ambele manșe din turul II preliminar al Ligii Campionilor în fața macedonenilor de la Shkendija (0-1 în deplasare, 1-2 acasă). În turul I, echipa bucureșteană trecuse cu mari emoții de Inter D’Escaldes, din Andorra (3-1 în tur, 1-2 în retur).

Forma slabă a echipei se reflectă și în Superligă, unde FCSB a obținut doar 4 puncte în primele patru etape (o victorie, un egal și două înfrângeri). În ultima etapă, „roș-albaștrii” au pierdut dramatic în fața rivalei Dinamo, scor 3-4, deși Florin Tănase a reușit un hat-trick.

Pentru meciul tur cu Drita, antrenorul Elias Charalambous nu va putea conta pe golgheterul Florin Tănase, suspendat după eliminarea din meciul cu Shkendija. De asemenea, fundașul Ngezana este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Alți jucători importanți precum Radunovic, Crețu, Olaru și Alibec sunt incerți sau accidentați, ultimul fiind indisponibil cel puțin trei luni.

În schimb, Edjouma a fost reintegrat în lot, iar Mihai Popescu și Graovac vor forma cuplul de fundași centrali.

Pe hartie kosovarii sunt mult mai slab cotați

Drita KF, vicecampioana din Kosovo, a fost eliminată din Liga Campionilor de FC Copenhaga (0-2 și 0-1), după ce în primul tur trecuse de Differdange (1-0 și 3-2). Echipa antrenată de Zekirija Ramadani nu a început încă sezonul intern și vine cu un lot estimat la 6,6 milioane de euro, conform transfermarkt.com, de aproape opt ori mai puțin decât cel al FCSB (49,93 milioane euro).

Cel mai bine cotat jucător al kosovarilor este mijlocașul defensiv Albert Dabiqaj (600.000 euro), în timp ce FCSB îl are pe Darius Olaru evaluat la 7,5 milioane euro.

Câștigătoarea acestei „duble” va întâlni în play-off-ul Europa League formația scoțiană Aberdeen. În cazul unei înfrângeri, echipa învinsă va evolua în play-off-ul UEFA Conference League împotriva câștigătoarei dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).