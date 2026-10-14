Mondialele de gimnastică de la Rotterdam: când evoluează România și unde pot fi urmărite concursurile

Tricolorii vor intra în calificări sâmbătă, prin Nicholas Țarcă, iar echipa feminină va concura duminică.

Cea de-a 54-a ediție a Campionatelor Mondiale va fi găzduită de arena Rotterdam Ahoy. Orașul olandez organizează pentru a treia oară competiția, după edițiile din 1987 și 2010, potrivit Federației Române de Gimnastică (FRG).

Nicholas Țarcă deschide concursul pentru România

Delegația României se află deja în Țările de Jos, iar Nicholas Țarcă a efectuat miercuri antrenamentul oficial pe podium.

El va fi primul reprezentant al României care va intra în calificări. Țarcă va concura sâmbătă, 17 octombrie, între orele 17:00 și 18:50, la individual compus.

Echipa feminină are programat joi, 15 octombrie, antrenamentul oficial pe podium, ultima repetiție în arena de concurs înaintea calificărilor.

România va intra în calificările feminine duminică, 18 octombrie, între orele 17:00 și 18:20, alături de Germania și Statele Unite.

Lotul tricolor este alcătuit din Sabrina Maneca Voinea, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Anamaria Mihăescu.

Primele trei echipe obțin calificarea la JO 2028

Mondialele de la Rotterdam au o miză suplimentară față de cele 14 seturi de medalii care vor fi acordate.

Potrivit FRG, primele trei clasate în finalele pe echipe, atât la feminin, cât și la masculin, vor obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Pentru a intra în lupta pentru unul dintre aceste locuri, echipa feminină a României trebuie mai întâi să treacă de calificări.

Primele opt echipe din calificări avansează în finala pe echipe. La individual compus se califică primii 24 de gimnaști, iar în finalele fiecărui aparat ajung primii opt clasați, fiind aplicată limita de maximum doi sportivi din aceeași țară.

Programul finalelor de la Rotterdam

Prima finală este programată marți, 20 octombrie, de la ora 20:30, când se va disputa concursul masculin pe echipe.

Finala feminină pe echipe, în care vor fi puse în joc și cele trei calificări olimpice, este programată miercuri, 21 octombrie, tot de la ora 20:30.

Finalele la individual compus vor avea loc joi, 22 octombrie, de la 20:30, la masculin, respectiv vineri, 23 octombrie, de la aceeași oră, la feminin.

Finalele pe aparate sunt împărțite în ultimele două zile ale Mondialelor. Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15:00, sunt programate finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele și cele feminine la sărituri și paralele inegale.

Duminică, 25 octombrie, de la ora 15:00, vor avea loc finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă, precum și cele feminine la bârnă și sol.

Unde pot fi urmărite Mondialele de gimnastică

Campionatele Mondiale de la Rotterdam vor putea fi urmărite în direct și gratuit pe platforma Eurovision Sport.

Competiția începe sâmbătă, 17 octombrie, și se încheie duminică, 25 octombrie, cu ultimele finale pe aparate.