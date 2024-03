Naţionala de fotbal a Germaniei a învins Franţa în deplasare

Florian Wirtz a marcat cel mai rapid gol din meciurile naţionalei Germaniei, după şapte secunde, iar gazdele Euro 2024 au obţinut sâmbătă o victorie amicală cu 2-0 în faţa Franţei, la Lyon. Golul a fost cu câteva sutimi de secundă mai rapid decât precedentul record al Germaniei, cel al lui Lukas Podolski, din a şaptea secundă dintr-un meci împotriva Ecuadorului, în 2013.

A fost prima victorie a Germaniei din ultimele patru meciuri.

"Nu am fost acolo, asta este evident", a declarat selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, după cel de-al 150-lea meci al său la conducerea echipei. "Germanii au făcut un meci de nivel înalt. (...) În ceea ce priveşte angajamentul şi agresivitatea, noi am fost sub nivelul lor. Primul vinovat sunt eu", a adăugat el.

Germania joacă marţi cu Olanda, când Franţa va înfrunta Chile.