Măsuri speciale de ordine pentru meciul FC Rapid – FCSB

Conform Jandarmeriei, suporterii FC Rapid vor avea acces prin bd. Pierre de Coubertin și str. Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și Peluza I Nord, în timp ce susținătorii FCSB vor intra prin bd. Basarabia, pentru Peluza II Sud.

Accesul va fi controlat de Jandarmerie și societatea de pază, iar fanii FCSB sunt sfătuiți să evite purtarea sau afișarea simbolurilor echipei în alte zone decât Peluza II Sud.

Autoritățile recomandă sosirea din timp la stadion, întrucât accesul începe de la 19:30, respectarea indicațiilor forțelor de ordine, supravegherea atentă a copiilor și evitarea implicării în conflicte sau acte antisociale.

Este interzisă introducerea de materiale pirotehnice, alcool sau obiecte periculoase.

De asemenea, 25 de suporteri ai Rapid și 60 de suporteri ai FCSB sunt sub interdicția de a participa la meciuri, încercarea lor constituind infracțiune.