Prima pagină » Sport » Nkunku ajunge la AC Milan. Clubul italian a convenit un acord de 42 milioane euro cu Chelsea

Nkunku ajunge la AC Milan. Clubul italian a convenit un acord de 42 milioane euro cu Chelsea

AC Milan și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul permanent al atacantului Christopher Nkunku. Suma convenită este de 42 de milioane de euro, plus o clauză de revânzare, iar internaționalul francez are deja permisiunea de a călători și termenii personali stabiliți, potrivit The Athletic.
Nkunku ajunge la AC Milan. Clubul italian a convenit un acord de 42 milioane euro cu Chelsea
Sursa foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
28 aug. 2025, 13:21, Sport

Nkunku, în vârstă de 27 de ani, a venit la Chelsea în vara anului 2023 și a adunat 62 de meciuri pentru club, marcând 18 goluri și oferind 5 pase decisive. Sezonul trecut a jucat 43 de partide în toate competițiile, înscriind 14 goluri, și a evoluat în șase din cele șapte meciuri ale londonezilor din Cupa Mondială a Cluburilor.

Atacantul a fost exclus din lotul primei echipe pentru primele două meciuri de Premier League sub comanda lui Enzo Maresca, în contextul așteptărilor privind plecarea sa în această vară. Milan a explorat și alte opțiuni pentru atac, inclusiv pe Victor Boniface (Bayer Leverkusen) și Conrad Harder (Sporting CP), dar niciun transfer nu s-a concretizat.

AC Milan a încheiat sezonul trecut de Serie A pe locul 8 și a pierdut deja primul meci din campania 2025-26. Următorul meci din campionat este împotriva echipei Lecce, vineri.