Nkunku ajunge la AC Milan. Clubul italian a convenit un acord de 42 milioane euro cu Chelsea

Nkunku, în vârstă de 27 de ani, a venit la Chelsea în vara anului 2023 și a adunat 62 de meciuri pentru club, marcând 18 goluri și oferind 5 pase decisive. Sezonul trecut a jucat 43 de partide în toate competițiile, înscriind 14 goluri, și a evoluat în șase din cele șapte meciuri ale londonezilor din Cupa Mondială a Cluburilor.

Atacantul a fost exclus din lotul primei echipe pentru primele două meciuri de Premier League sub comanda lui Enzo Maresca, în contextul așteptărilor privind plecarea sa în această vară. Milan a explorat și alte opțiuni pentru atac, inclusiv pe Victor Boniface (Bayer Leverkusen) și Conrad Harder (Sporting CP), dar niciun transfer nu s-a concretizat.

AC Milan a încheiat sezonul trecut de Serie A pe locul 8 și a pierdut deja primul meci din campania 2025-26. Următorul meci din campionat este împotriva echipei Lecce, vineri.