Nottingham Forest a ajuns la un acord pentru transferul lui Douglas Luiz de la Juventus

Nottingham Forest a ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe mijlocașul brazilian Douglas Luiz (27 ani) de la Juventus, cu o clauză de cumpărare obligatorie în funcție de numărul de meciuri jucate în Premier League.

Clubul din East Midlands va putea transforma transferul în unul permanent contra sumei de aproximativ 30 de milioane de euro, dacă Luiz nu va îndeplini criteriul de apariții, potrivit The Athletic.

Douglas Luiz a ajuns la Juventus în vara trecută de la Aston Villa, semnând un contract pe cinci ani, în schimbul a 50 de milioane de euro, plus bonusuri. În sezonul recent, mijlocașul a evoluat în 27 de partide, dintre care doar șase ca titular și trei în campionat.

Clubul Nottingham Forest a fost foarte activ pe piața transferurilor în această perioadă, aducând jucători precum Omari Hutchinson, James McAtee, Arnaud Kalimuendo și Dan Ndoye, în timp ce negocierile pentru Rico Lewis de la Manchester City continuă.