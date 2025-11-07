Noul San Siro ar urma să fie gata în cinci ani

Inter și AC Milan au finalizat miercuri achiziționarea stadionului vechi de 99 de ani și a zonei înconjurătoare de la municipalitate, deschizând calea pentru ca cluburile din Serie A să îl demoleze și să construiască împreună o nouă arenă cu 71.500 de locuri.

Ideea este ca noul stadion să fie gata pentru momentul în care Italia va găzdui împreună cu Turcia Campionatul European din 2032.

„Este clar că obiectivul este ca stadionul să fie gata cu mult înainte de începerea Euro 2032, pentru a ne asigura că acest nou stadion poate fi utilizat în timpul Campionatului European”, a declarat Marotta vineri, în fața Football Business Forum din Milano.

„Sperăm că toate acestea se vor întâmpla, deoarece ne confruntăm cu o birocrație italiană tipică. Sper că proiectul va putea fi finalizat până în 2030”, a adăugat el.

Tranzacția de achiziție a stadionului San Siro a fost evaluată la 197 de milioane de euro, iar președintele Milanului, Paolo Scaroni, a declarat că cluburile vor investi peste un miliard de euro în construirea noului stadion. Se estimează că fiecare club ar putea câștiga până la 180 de milioane de euro pe an din noua arenă. Creșterea veniturilor ar proveni din atragerea turiștilor în zilele fără meciuri – pentru a vizita muzeul sau stadionul – precum și din organizarea de concerte și alte evenimente și, eventual, din vânzarea drepturilor de denumire a noii arene.