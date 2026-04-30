O româncă arbitrează la turneul final din EHF European League la handbal feminin

Potrivit anunțului oficial făcut joi de Federația Europeană de Handbal, Simona Stancu va forma cuplul de arbitri alături de italianca Andrea Pepe.

Cele două vor conduce semifinala a doua, programată sâmbătă, 16 mai, de la ora 19:00, între JDA Bourgogne Dijon Handball și MOL Esztergom.

Turneul final al competiției se va desfășura la Palais des Sports JM Geoffroy din Dijon.

Prima semifinală, programată tot sâmbătă, de la ora 16:00, va opune echipele Thüringer HC și Viborg HK.

Finala competiției va avea loc duminică, 17 mai, de la ora 19:00, și va fi arbitrată de polonezele Malgorzata Lidacka și Urszula Lesiak.

În 2025, Simona Stancu, alături de Cristina Lovin, a arbitrat la Mondialele masculine de handbal, premieră pentru un cuplu feminin de arbitri.

În plus, cele două au condus și finala Ligii Campionilor la handbal feminin din 2024.