Turneul final EHF European League la handbal feminin va fi organizat la Dijon. România a avut trei reprezentante în competiție

Federația Europeană de Handbal a anunțat joi că orașul Dijon (Franța) va găzdui turneul final al competiției feminine EHF European League. România a avut trei reprezentante în competiție, din faza grupelor, Rapid București ratând prezența la turneul final, fiind eliminată de Viborg, în sferturi.
Petre Apostol
02 apr. 2026, 12:57, Sport

Decizia a fost validată de Comitetul Executiv al forului european, fiind prima oară când Dijon organizează faza finală a competiției.

Turneul final, programat pe 16 și 17 mai 2026, va reuni patru dintre cele mai puternice echipe din Europa. Vor participa campioana en-titre Thüringer HC (Germania), formația gazdă JDA Bourgogne Dijon Handball, debutanta MOL Esztergom (Ungaria) și echipa daneză Viborg HK.

Viborg a trecut în sferturi de ultima reprezentantă a României rămase în competiție, Rapid București. Danezele au câștigat în tur cu 35-26, iar Rapid s-a impus în Capitală, în manșa retur, cu 32-26, insuficient pentru calificare.

Din România au mai participat, în faza grupelor, Minaur Baia Mare și Corona Brașov.

Meciurile de la turneul final vor avea loc în Palais des Sports. Arena are o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri, care a mai găzduit diverse evenimente sportive internaționale.

Tragerea la sorți pentru stabilirea semifinalelor va avea loc pe 7 aprilie.

