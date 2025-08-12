Oficial: Dennis Man a fost prezentat la PSV, campioana Olandei

Atacantul de 26 de ani a semnat un contract pe patru sezoane la Eindhoven.

Jucătorul cu 35 de selecții la naționala României a jucat în ultimii patru ani și jumătate pentru Parma, care l-a preluat de la FCSB, potrivit unui comunicat al clubului.

PSV, campioana Olandei, notează că, la sfârșitul anului trecut, a fost numit cel mai bun jucător al României, un titlu prestigios pe care l-au câștigat și marii fotbaliști români Adrian Mutu, Cristian Chivu și Gheorghe Popescu.

„Când agentul meu m-a sunat și mi-a spus că PSV era interesat, am spus imediat: să mergem”, a spus Man în primul său interviu la Philips Stadion.

„Acesta este un club pentru care orice jucător ambițios vrea să joace. Cunosc mulți jucători care au jucat aici. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… și lista poate continua. PSV este un club cu o istorie extraordinară și luptă în fiecare sezon pentru trofee. Și eu vreau asta. Sunt foarte dornic să dau totul în fiecare meci și să câștig multe trofee cu PSV. Abia aștept să încep”, mai spune el.