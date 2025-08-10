Omagiul adus fostului atacant al lui Liverpool, Diogo Jota, a fost întrerupt pe Wembley

Înaintea meciului dintre Liverpool și Crystal Palace de pe Wembley, ambele echipe au stat în picioare în tăcere pentru a-i comemora pe cei doi frați care au murit într-un accident de mașină în Spania în iulie, dar s-au auzit voci puternice în mulțime, ceea ce a provocat huiduieli.

Arbitrul Chris Kavanagh a fluierat apoi pentru a semnala sfârșitul minutului de reculegere.

Acesta a fost primul meci important al lui Liverpool de la moartea lui Jota, care avea 28 de ani.

Cei doi frați au murit când mașina în care se aflau a derapat de pe șosea și a luat foc în apropierea orașului Zamora.

Campioana din Premier League i-a adus o serie de omagii lui Jota după moartea sa, inclusiv retragerea tricoului cu numărul 20.

Suporterii lui Liverpool au început să aplaude când meciul de duminică a ajuns la minutul 20, iar aplauzele s-au transformat rapid în urale când noul jucător Jeremie Frimpong a marcat, aducând clubul în avantaj cu 2-1.

Community Shield este considerat tradiționalul meci de deschidere a sezonului din prima ligă engleză și se joacă între campioana en titre și câștigătoarea Cupei FA.