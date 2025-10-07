Fanii lui Liverpool au donat peste 225.000 lire sterline pentru un program în memoria lui Diogo Jota

Suma impresionantă a fost colectată prin inițiative ale fanilor, care au ales să poarte tricouri cu numele lui Jota imprimat pe spate sau să cumpere tricouri comemorative din magazinele clubului. Toate profiturile au fost direcționate către LFC Foundation, organizația caritabilă oficială a clubului, care va lansa programul comunitar în numele fotbalistului portughez, anunță clubul Liverpool marți.

Până acum, s-au strâns exact 226.995 de lire sterline, bani care vor fi folosiți exclusiv pentru înființarea și menținerea acestui proiect. Liverpool FC a anunțat că va oferi detalii suplimentare în perioada următoare.

Clubul intenționează, de asemenea, să creeze tributuri permanente dedicate memoriei lui Diogo Jota. Florile depuse de mii de suporteri la stadionul Anfield vor fi compostate și folosite pentru amenajarea spațiilor verzi de la Anfield, AXA Training Centre și AXA Melwood Training Centre.

Obiectele rămase vor fi reciclate de o companie specializată și vor contribui la realizarea unei sculpturi memoriale permanente, care va deveni un loc de reculegere la Anfield.

Între timp, o zonă temporară de reculegere rămâne deschisă la stadion, pentru ca vizitatorii să își poată continua omagiile în memoria jucătorului portughez.