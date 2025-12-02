Delegația României la Campionatul European de înot în bazin scurt este reprezentată de următorii sportivi:

Denis Popescu – 50 m spate, 100 m spate, 50 m fluture

Andrei Proca – 400 m, 800 m, 1.500 m liber

Danis Volintir – 50 m, 100 m bras

Tudor Iordache – 50 m, 100 m, 200 m spate

Patrick Dinu – 50 m, 100 m, 200 m liber

Darius Coman – 200 m bras, 200 m mixt, 400 m mixt

Eric Andrieș – 100 m, 200 m, 400 m liber

Daria Asaftei – 50 m, 100 m, 200 m bras

Stafful tehnic este format din antrenorii Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Răzvan Florea și Bogdan Stroe, alături de kinetoterapeuții Marius Anghel și Valentin Grigoraș, antrenorul federal Silviu Anastase și șeful delegației, Matei Giurcăneanu.

Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern și membru în Comitetul Executiv al Federației Europene de Natație, Camelia Potec, va fi prezentă la Lublin pentru a susține delegația României.

România va fi reprezentată, totodată, la Campionatul European de înot în bazin scurt și de arbitrii Dan Ardelean și Marius Grigore, invitați să oficieze la competiția continentală.