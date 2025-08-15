Pep Guardiola așteaptă un lot mai redus la Manchester City după încheierea perioadei de transferuri

Mai mulți jucători sunt indisponibili din cauza accidentărilor, inclusiv Mateo Kovacic, Josko Gvardiol și Savinho, dar noile achiziții – Tijjani Reijnders, Rayan Ai-Nouri, Rayan Cherki și James Trafford – sunt disponibile pentru primul lor meci în Premier League, a confirmat tehnicianul echipei engleze vineri, potrivit unui comunicat oficial.

Guardiola a recunoscut că echipa are mai mulți jucători decât ar fi dorit și că va fi nevoie de ajustări înainte de termenul limită de 1 septembrie: „Trebuie să reducem lotul, dar nu este ușor pentru că îmi plac toți și și lor le place să fie aici. Situația nu este ideală, dar ei știu”.

Referitor la numărul final de jucători, Guardiola a precizat: „Nu știu exact câți vom avea la sfârșitul ferestrei. Piața din Arabia Saudită este puțin mai lungă și multe echipe au loturi mari pe care trebuie să le ajusteze. Toți antrenorii doresc să lucreze cu numărul potrivit de jucători, astfel încât fiecare să aibă șansa de a juca”.

Plecările definitive din această vară

Antrenorul a explicat că la anumite meciuri unii jucători vor sta pe bancă sau vor fi acasă, ceea ce nu este optim, dar lotul trebuie să fie suficient de mare pentru a face față numărului mare de meciuri din sezon.

Printre plecările definitive din această vară se numără Kevin De Bruyne, Kyle Walker și Maximo Perrone, în timp ce Vitor Reis și Jack Grealish au fost împrumutați pe un sezon la Girona și, respectiv, Everton.

Guardiola subliniază importanța ca jucătorii să aibă minute de joc regulate: „Am decis împreună că cel mai bine pentru ei este să joace și să acumuleze experiență”.