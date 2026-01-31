Perechile Mertens-Zhang și Harrison-Skupski câștigă titlurile de dublu la Australian Open

Reunite după patru ani de pauză, Mertens și Zhang au fost conduse cu 3-0 și 4-1 în primul set, dar au revenit și le-au învins pe Anna Danilina din Kazahstan și pe sârboaica Aleksandra Krunic cu 7-6 (4), 6-4.

Christian Harrison și Neal Skupski s-au impus în finala masculină cu același scor ca și la feminin — 7-6 (4), 6-4 — în fața perechii australiene formate din Jason Kubler și Marc Polmans.

Harrison și Skupski, care au concurat amândoi la finala ATP de anul trecut cu parteneri diferiți, s-au alăturat ca echipă pentru prima dată la Adelaide la începutul acestei luni, unde au ajuns în semifinale.

Finala de dublu mixt s-a disputat vineri, când australienii Olivia Gadecki și John Peers au devenit prima echipă care a câștigat titluri consecutive din 1989, după ce au învins perechea franceză formată din Kristina Mladenovic și Manuel Guinard cu 4-6, 6-3, 10-8.