Pilot român, acord cu academia lui Giancarlo Fisichella

David Cosma Cristofor are 17 ani și se află în Top 3 al celui mai competitiv campionat de Formula 4 din lume.

Ascensiunea lui spectaculoasă a atras atenția și interesul numelor mari din Formula 1. Giancarlo Fisichella, fost câștigător de Mari Premii în Formula 1 și dublu învingător la Le Mans,se va implimplica în mod direct, în următorii ani, în susținerea și promovarea lui David. Obiectivul principal este ca David Cosma Cristofor să devină primul pilot român de Formula 1.

Pilotul român traversează cea mai bună perioadă a carierei sale și a obținut cinci podiumuri în ultimele șase curse consecutive, rezultate care l-au propulsat în elita internațională a Formula 4. Academia lui Giancarlo Fisichella oferă suport complet piloților prin programe de pregătire fizică, mentală, simulatoare și management de carieră.

Fisichella: „Are un viitor strălucit în față”

„David este un pilot tânăr extrem de promițător, cu un viitor strălucit în față. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi și de-abia așteptăm să îi urmărim evoluția, atât pe pistă, cât și în afara ei”, a declarat Giancarlo Fisichella.

Italianul a obținut trei victorii în Marele Circ, 19 podiumuri, 4 pole-position-uri și peste 230 de starturi în Formula 1. Ulterior, și-a consolidat statutul de legendă a motorsportului prin victoriile obținute în celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans.

„Este un pas uriaș în cariera mea și sunt extrem de motivat să muncesc din greu pentru a ne atinge toate obiectivele. Abia aștept să începem acest capitol”, a spus David Cosma Cristofor.