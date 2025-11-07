Pilotul argentinian Franco Colapinto, confirmat la Alpine pentru sezonul 2026 din Formula 1

Deşi a avut un start dificil, cu critici din partea consilierului executiv Flavio Briatore, Colapinto şi-a îmbunătăţit performanţele, demonstrând competitivitate faţă de Gasly în ultimele şase Mari Premii, în ciuda faptului că Alpine a avut cea mai lentă maşină de pe grilă.

„Franco a arătat potenţial şi progrese constante pe parcursul sezonului, dezvoltând în acelaşi timp o relaţie pozitivă cu echipa şi inginerii”, se arată în comunicatul echipei Alpine.

Echipa va trece la motoare Mercedes în 2026, renunţând să dezvolte propriile propulsoare Renault-Nissan.

„Îi sunt foarte recunoscător lui Flavio Briatore şi întregii echipe pentru încrederea acordată. A fost un drum lung şi dificil, dar sunt mândru să pilotez din nou alături de Pierre, care este un coechipier grozav şi de la care am multe de învăţat. Sper ca sezonul viitor să aducem bucurie tuturor fanilor Alpine”, a declarat Colapinto.