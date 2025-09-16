Pilotul român de 17 ani, Luca Savu, la primul podium în Iberian Supercars GT4 Pro

„Am arătat un ritm foarte puternic şi suntem din ce în ce mai adaptaţi la Aston Martin, care este o maşină foarte solicitantă şi diferită de ceea ce eram obişnuit. A fost fantastic să urc pe podium la Valencia şi suntem motivaţi pentru următoarea etapă a campionatului”, a declarat pilotul român, într-un comunicat oficial.

În prima cursă, Luca Savu s-a evidenţiat, câştigând mai multe poziţii până a urcat pe locul şase la general, cu un ritm care i-a permis să lupte de la egal la egal cu cei mai experimentaţi piloţi din pluton, reuşind să ajungă pe locul secund la clasa GT4 Pro. Strategia bună a echipei la boxe şi prestaţia solidă a lui Henrique Oliveira din ultimele minute ale cursei au permis ca Aston Martin-ul Vantage AMR GT4 al echipei Racar Motorsport – AMR Partner Team să îşi păstreze poziţiile până la linia de sosire, asigurând astfel primul podium al sezonului pentru duo-ul AMR Academy.

„M-am adaptat foarte bine la circuitul din Valencia, pe care nu îl cunoşteam deloc, şi, pe măsură ce au trecut sesiunile de antrenamente, încrederea în forţele proprii şi în maşină a crescut progresiv. Calificarea a fost pozitivă, iar cu puţin noroc în trafic ar fi putut fi şi mai bună. Prima cursă ne-a ieşit foarte bine, am reuşit să am un ritm foarte bun şi să fac cele mai multe depăşiri din pluton. Echipa a gestionat foarte bine strategia şi Henrique a fost, de asemenea, la înălţime. Acest rezultat răsplăteşte munca pe care o depunem, ne dă tot mai multă încredere şi ne permite să fim din ce în ce mai rapizi”, a declarat Savu.

Despre a doua cursă, acesta a recunoscut că a fost un moment dificil: „A doua cursă a fost foarte frustrantă. Henrique a fost scos de pe pistă de un adversar care a abordat în mod nesportiv al treilea viraj. A fost păcat, pentru că aveam şanse mari să ne reîntoarcem pe podium”.