Pilotul român de 17 ani, Luca Savu, la primul podium în Iberian Supercars GT4 Pro

Tânărul pilot român Luca Savu (17 ani), una dintre speranţele automobilismului românesc, spune că s-a adaptat la rigorile competiţiei Iberian Supercars, din Spania şi Portugalia, în urma primului podium obţinut, la etapa din weekend din Valencia.
Petre Apostol
16 sept. 2025, 15:44, Sport

„Am arătat un ritm foarte puternic şi suntem din ce în ce mai adaptaţi la Aston Martin, care este o maşină foarte solicitantă şi diferită de ceea ce eram obişnuit. A fost fantastic să urc pe podium la Valencia şi suntem motivaţi pentru următoarea etapă a campionatului”, a declarat pilotul român, într-un comunicat oficial.

În prima cursă, Luca Savu s-a evidenţiat, câştigând mai multe poziţii până a urcat pe locul şase la general, cu un ritm care i-a permis să lupte de la egal la egal cu cei mai experimentaţi piloţi din pluton, reuşind să ajungă pe locul secund la clasa GT4 Pro. Strategia bună a echipei la boxe şi prestaţia solidă a lui Henrique Oliveira din ultimele minute ale cursei au permis ca Aston Martin-ul Vantage AMR GT4 al echipei Racar Motorsport – AMR Partner Team să îşi păstreze poziţiile până la linia de sosire, asigurând astfel primul podium al sezonului pentru duo-ul AMR Academy.

„M-am adaptat foarte bine la circuitul din Valencia, pe care nu îl cunoşteam deloc, şi, pe măsură ce au trecut sesiunile de antrenamente, încrederea în forţele proprii şi în maşină a crescut progresiv. Calificarea a fost pozitivă, iar cu puţin noroc în trafic ar fi putut fi şi mai bună. Prima cursă ne-a ieşit foarte bine, am reuşit să am un ritm foarte bun şi să fac cele mai multe depăşiri din pluton. Echipa a gestionat foarte bine strategia şi Henrique a fost, de asemenea, la înălţime. Acest rezultat răsplăteşte munca pe care o depunem, ne dă tot mai multă încredere şi ne permite să fim din ce în ce mai rapizi”, a declarat Savu.

Despre a doua cursă, acesta a recunoscut că a fost un moment dificil: „A doua cursă a fost foarte frustrantă. Henrique a fost scos de pe pistă de un adversar care a abordat în mod nesportiv al treilea viraj. A fost păcat, pentru că aveam şanse mari să ne reîntoarcem pe podium”.