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„Planul care l-ar aduce pe Chivu în România”: după 27 de ani, antrenorul lui Inter ar putea reveni cu echipa în țară

Conducerea Poli Timișoara ar vrea să inaugureze noul stadion al orașului cu un meci amical cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.
„Planul care l-ar aduce pe Chivu în România”: după 27 de ani, antrenorul lui Inter ar putea reveni cu echipa în țară
Sursa foto: ALEXANDRU HOJDA / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
08 oct. 2026, 12:42, Sport
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Cristian Chivu nu a mai lucrat în fotbalul românesc de 27 de ani, de când a plecat de la Universitatea Craiova la Ajax, iar apoi la AS Roma și Inter. În afara meciurilor cu naționala, ultimul fiind amicalul cu Italia din 17 noiembrie 2010, a revenit rar în țară pe teren. Acum, Poli Timișoara are un plan să-l aducă înapoi, cu Inter, la un eveniment care ar putea avea loc până la sfârșitul lui 2026, potrivit Virgilio Sport.

Un amical pentru inaugurare

Timișoara va avea două stadioane noi. Arena Eroii Timișoarei, cu peste 10.000 de locuri și un cost de aproximativ 23 de milioane de euro, ar trebui inaugurată la finalul acestui an. Noul stadion „Dan Păltinișanu”, de peste 115 milioane de euro, ar urma să fie gata în jurul lui 2030.

Pe Arena Eroii Timișoarei visează conducerea clubului să aducă Inter pentru o inaugurare memorabilă. Nu va fi simplu, pentru că programul echipei italiene este foarte încărcat. Chivu a câștigat în primul său sezon pe banca lui Inter campionatul și Cupa Italiei, iar în iunie clubul i-a prelungit contractul până în 2028.

Poli Timișoara, care evoluează în Liga a II-a, nu are în prezent un stadion propriu în oraș. Echipa joacă astăzi, 8 octombrie, cu Steaua București, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Cum arată stadionul

Lucrările merg în ritm susținut și respectă calendarul, potrivit informațiilor obținute de publicația italiană. În prezent se finalizează stratul de bază al terenului, după care va fi montat gazonul sintetic. Se lucrează la acoperiș, unde vor fi montate tablele și apoi fațada, iar în paralel continuă amenajările interioare. Instalația electrică pentru nocturnă a fost terminată, iar corpurile de iluminat urmează să fie montate.

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