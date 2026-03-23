Play-off-ul campionatului masculin de volei începe la finalul săptămânii

Primele confruntări din play-off-ul campionatului masculin vor avea loc pe terenul echipelor mai bine clasate la finalul sezonului regulat.
Confruntările din primul tur:
CSA Steaua București – Știința București
CSM Arcada Galați – SCMU Craiova
SCM Zalău – Rapid București
Dinamo București – Corona Brașov
Potrivit calendarului, primele jocuri sunt programate în acest week-end. Partidele secunde vor avea loc pe 8 aprilie, iar eventualele meciuri decisive sunt programate pentru 15 aprilie.
La finalul fazei I, clasamentul a fost dominat de CSA Steaua București, care a încheiat pe primul loc, urmată de CSM Arcada Galați și SCM Zalău.
Campioana en-titre, Dinamo București, a ocupat doar locul al patrulea.
1. CSA Steaua București – 52 puncte
2. CSM Arcada Galați – 49
3. SCM Zalău – 42
4. Dinamo București – 42
5. Corona Brașov – 40
6. Rapid București – 32
7. SCMU Craiova – 24
8. Știința București – 21
9. Unirea Dej – 14
10. Știința Explorări Baia Mare – 7
11. CSM București – 7