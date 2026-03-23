Play-off-ul campionatului masculin de volei începe la finalul săptămânii

Primele confruntări din play-off-ul campionatului masculin vor avea loc pe terenul echipelor mai bine clasate la finalul sezonului regulat.

Confruntările din primul tur:

CSA Steaua București – Știința București

CSM Arcada Galați – SCMU Craiova

SCM Zalău – Rapid București

Dinamo București – Corona Brașov

Potrivit calendarului, primele jocuri sunt programate în acest week-end. Partidele secunde vor avea loc pe 8 aprilie, iar eventualele meciuri decisive sunt programate pentru 15 aprilie.

La finalul fazei I, clasamentul a fost dominat de CSA Steaua București, care a încheiat pe primul loc, urmată de CSM Arcada Galați și SCM Zalău.

Campioana en-titre, Dinamo București, a ocupat doar locul al patrulea.

Clasamentul final al fazei I a campionatului masculin de volei:

1. CSA Steaua București – 52 puncte

2. CSM Arcada Galați – 49

3. SCM Zalău – 42

4. Dinamo București – 42

5. Corona Brașov – 40

6. Rapid București – 32

7. SCMU Craiova – 24

8. Știința București – 21

9. Unirea Dej – 14

10. Știința Explorări Baia Mare – 7

11. CSM București – 7