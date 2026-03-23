Prima pagină » Sport » Play-off-ul campionatului masculin de volei începe la finalul săptămânii

Play-off-ul campionatului masculin de volei începe la finalul săptămânii

Federația Română de Volei a anunțat luni programul meciurilor din primul tur al play-off-ului campionatului masculin de volei Divizia A1. Acesta va începe la finalul săptămânii și se va desfășura după sistemul „cel mai bun din trei partide”.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 mart. 2026, 10:46, Sport

Primele confruntări din play-off-ul campionatului masculin vor avea loc pe terenul echipelor mai bine clasate la finalul sezonului regulat.

Confruntările din primul tur:

CSA Steaua București – Știința București
CSM Arcada Galați – SCMU Craiova
SCM Zalău – Rapid București
Dinamo București – Corona Brașov

Potrivit calendarului, primele jocuri sunt programate în acest week-end. Partidele secunde vor avea loc pe 8 aprilie, iar eventualele meciuri decisive sunt programate pentru 15 aprilie.

La finalul fazei I, clasamentul a fost dominat de CSA Steaua București, care a încheiat pe primul loc, urmată de CSM Arcada Galați și SCM Zalău.

Campioana en-titre, Dinamo București, a ocupat doar locul al patrulea.

Clasamentul final al fazei I a campionatului masculin de volei:

1. CSA Steaua București – 52 puncte
2. CSM Arcada Galați – 49
3. SCM Zalău – 42
4. Dinamo București – 42
5. Corona Brașov – 40
6. Rapid București – 32
7. SCMU Craiova – 24
8. Știința București – 21
9. Unirea Dej – 14
10. Știința Explorări Baia Mare – 7
11. CSM București – 7

