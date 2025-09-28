Polonia câștigă pentru prima dată medalia de bronz la Campionatul Mondial de volei masculin

Polonia a obținut prima medalie de bronz din istoria sa la Campionatul Mondial de volei masculin, învingând echipa Cehiei, cu scorul de 3-1 (25-18, 23-25, 25-22, 25-21), în meciul pentru locul trei disputat duminică în Pasay City, Filipine.

Starul echipei, Wilfredo Leon, a condus formația Poloniei, acumulând 26 de puncte și stabilind ritmul în setul întâi, câștigat clar de polonezi. Deși Cehia a reușit să revină în seturile doi și trei prin evoluția lui Lukas Vasina, Polonia a controlat decisiv setul patru și a închis meciul.

Polonia, campioană mondială de trei ori și de două ori vicecampioană, a demonstrat reziliență după înfrângerea suferită în semifinale în fața Italiei, campioana en-titre.

Antrenorul Nikola Grbic a declarat: „A fost o revenire dificilă după eșecul de ieri, dar sunt mândru de băieți și de felul în care au luptat. Sper să continuăm să revenim cu medalii în Polonia de fiecare dată”.

Finala turneului, între Bulgaria și Italia, se va disputa duminică, de la ora 13:30.