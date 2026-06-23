Premieră la Cupa Mondială: arbitrul meciului Anglia – Ghana scrie o pagină importantă pentru Honduras

În vârstă de 34 de ani, Martinez devine primul arbitru din Honduras care conduce un meci la un turneu final al Cupei Mondiale, relatează The Independent. La ediția precedentă a competiției, acesta a făcut parte din brigada de arbitri doar în calitate de arbitru asistent.

O performanță fără precedent pentru fotbalul din Honduras

Înaintea debutului la turneul final, arbitrul a declarat că nu și-a imaginat vreodată o asemenea performanță.

„Privind în urmă, este ceva ce nu mi-am imaginat niciodată. Nici măcar nu mi-a trecut prin minte. Nu am crezut că voi deveni arbitru internațional sau arbitru la Cupa Mondială”, a afirmat Said Martinez într-un interviu acordat publicației honduriene Diario Diez.

Acesta a subliniat că reușita depășește planul personal și reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate a arbitrilor din țara sa.

„Dacă altcineva a reușit, poți reuși și tu, iar dacă nimeni nu a făcut-o, poți fi primul. Familia noastră este foarte mândră. Nu este doar o realizare a familiei, ci și un motiv de mândrie pentru instructorii, consilierii și colegii noștri arbitri”, a adăugat oficialul hondurian.

A arbitrat deja un meci la actuala ediție a turneului

Said Martinez a oficiat deja la Cupa Mondială din 2026. El a condus partida dintre Qatar și Elveția, încheiată la egalitate, scor 1-1.

De această dată, oficialul va arbitra confruntarea dintre Anglia și Ghana, două formații care luptă pentru primul loc în Grupa L.

A debutat în prima ligă la doar 18 ani

Martinez a urmat cursurile unei facultăți de matematică, însă a ales să își construiască o carieră în arbitraj. El a debutat în prima ligă din Honduras la vârsta de 18 ani și a devenit cel mai tânăr arbitru din istoria competiției.

În ultimii ani, Said Martinez a fost delegat constant la meciuri din competițiile organizate de Concacaf, atât la nivelul echipelor naționale, cât și al cluburilor. Debutul ca arbitru central la Cupa Mondială reprezintă cel mai important moment al carierei sale și o premieră pentru arbitrajul din Honduras.