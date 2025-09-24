Primul „El Clasico” din actualul sezon, derbiul Real Madrid – Barcelona, va avea loc pe 25 octombrie

Partida contează pentru turul campionatului Spaniei și va fi primul duel direct dintre cele două rivale în sezonul 2025/2026.

Real Madrid ocupă în prezent primul loc în clasament, cu maximum de puncte după șase etape (18 din 18 posibile), în timp ce Barcelona se află pe poziția secundă, cu 13 puncte și un meci mai puțin disputat.

Catalanii au câștigat ultimele cinci confruntări directe cu Real Madrid. În plus, catalanii s-au impus în toate confruntările directe din sezonul trecut, inclusiv în meciul disputat chiar pe 26 octombrie 2024 la Madrid, câștigat cu 4-0 după golurile marcate de Lewandowski (’54, ’56), Lamine Yamal (’77) și Raphinha (’84).