Principalele modificări de regulament confirmate pentru Cupa Mondială de fotbal 2026

Potrivit documentelor IFAB și informațiilor publicate de FIFA principalele reguli introduse pentru Cupa Mondială de fotbal 2026 sunt următoarele:

Cronometru de cinci secunde la aruncările de la margine

Arbitrul poate iniția un numărătoare vizibilă de cinci secunde dacă apreciază că un jucător întârzie deliberat reluarea jocului.

Dacă mingea nu este repusă în joc la expirarea timpului, posesia este acordată adversarului.

Cronometru de cinci secunde la degajările de poartă

Același principiu se aplică în cazul întârzierilor deliberate.

Sancțiunea este acordarea unui corner echipei adverse.

Schimbări limitate la 10 secunde

Jucătorul înlocuit trebuie să părăsească terenul în maximum 10 secunde, prin cel mai apropiat punct al liniei de margine.

Dacă depășește limita, rezerva nu poate intra imediat și trebuie să aștepte până la prima întrerupere după cel puțin un minut de joc, echipa rămânând temporar în inferioritate numerică.

Tratament medical în afara terenului

Jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren trebuie să rămână în afara acestuia timp de un minut după reluarea jocului.

Există excepții pentru portari și anumite situații speciale legate de faulturi sancționate disciplinar.

Acoperirea gurii în timpul confruntărilor

IFAB a introdus posibilitatea sancționării cu cartonaș roșu a jucătorilor care își acoperă gura în timpul unor altercații sau situații conflictuale, măsura fiind legată de combaterea comportamentelor discriminatorii și a comunicării ascunse. Nu este însă un automatism; sancțiunea depinde de context și de aprecierea arbitrului.

VAR poate verifica acordarea cornerelor

VAR poate interveni în cazul unor erori evidente privind acordarea unei lovituri de colț, dacă verificarea poate fi realizată rapid înainte de reluarea jocului.

Revizuirea eliminărilor pentru al doilea cartonaș galben

VAR poate analiza situațiile în care un jucător a fost eliminat după al doilea avertisment și sancțiunea ar putea fi greșită.

În schimb, VAR nu poate interveni pentru a recomanda acordarea unui al doilea cartonaș galben unui jucător care nu a fost eliminat.

Pe lângă acestea, au fost aprobate și alte modificări, inclusiv extinderea competențelor VAR pentru anumite faze petrecute înainte de executarea fazelor fixe și măsuri suplimentare împotriva protestelor și abandonării meciurilor.