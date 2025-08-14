PSG, primul club francez câștigător al Supercupei Europei. Luis Enrique, al 17-lea trofeu în carieră

PSG s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare în fața lui Tottenham Hotspur, scor 2-2 la finalul celor 90 de minute. Potrivit datelor Federație Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, PSG devine primul club din Franța care ridică Supercupa, după ce în 1996 parizienii pierduseră în fața lui Juventus (1-6 și 1-3 în dublă manșă).

Totodată, victoria păstrează dominația echipelor câștigătoare ale Ligii Campionilor în Supercupă – trofeul nu a mai fost cucerit de o deținătoare a Europa League de șapte ani, ultima fiind Atletico Madrid în 2018, 4-2 cu Real Madrid.

Partida a adus și o revenire de excepție: PSG a egalat de la 0-2 în minutul 84, performanță pe care nu o mai reușise din mai 2005, când obținea același scor cu Sochaux, marcând în minutele 88 și 89.

Sub comanda lui Luis Enrique, parizienii au înregistrat doar pentru a cincea oară în 119 meciuri o primă jumătate a meciului fără șut pe poartă, precedentul fiind consemnat în septembrie 2024 contra Gironei.

Pentru Luis Enrique, acesta este al 17-lea trofeu al carierei și al cincilea câștigat în 2025, după Trophée des Champions, Ligue 1, Cupa Franței și Liga Campionilor. Spaniolul devine al cincilea antrenor care câștigă Supercupa Europei cu cel puțin două cluburi diferite, după Ferguson, van Gaal, Guardiola și Ancelotti.

Ousmane Dembélé, autorul pasei la golul de 2-2 al lui Gonçalo Ramos, a ajuns la 37 de contribuții decisive în 2025 (27 goluri, 10 pase decisive), cu șase mai multe decât orice alt jucător din primele cinci ligi ale Europei.

PSG are șansa de a încheia anul cu șase trofee, dacă va câștiga și Cupa Intercontinentală programată în decembrie.