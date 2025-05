Rameshbabu Praggnanandhaa a căştigat la Bucureşti a doua etapă din Grand Chess Tour

După nouă runde de şah clasic şi un tie-break spectaculos, Rameshbabu Praggnanandhaa a câştigat etapa de la Bucureşti, adjudecându-şi trofeul şi premiul de 77.667 dolari. Tânărul jucător de doar 19 ani din India a încheiat competiţia cu 5,5 puncte din 9 şi s-a impus în tie-break-ul blitz în faţa francezilor Alireza Firouzja şi Maxime Vachier-Lagrave.

„Este o senzaţie incredibilă să câştig primul meu turneu din Grand Chess Tour. Anul trecut am ajuns în tie-break, dar nu am reuşit să mă impun. De data asta, am fost mai odihnit, mai pregătit mental şi, mai ales, mai ambiţios. Nu am avut timp real de pregătire pentru tie-break, dar cred că energia acumulată în acele câteva ore de pauză a contat enorm. Partidele au fost imprevizibile, puteau merge în orice direcţie.” a transmis Rameshbabu Praggnanandhaa.

Alireza Firouzja şi Maxime Vachier-Lagrave au completat podiumul (tot 5,5/9), urmaţi de Fabiano Caruana cu 5 puncte, Nodirbek Abdusattorov cu 4,5, un grup cu 4 puncte (Levon Aronian, Bogdan-Daniel Deac, Wesley So, Gukesh D.) şi Jan-Krzysztof Duda pe ultimul loc, 3 puncte.

Etapa de la Bucureşti a pus în joc 350.000 de dolari, parte din fondul total de 1,6 milioane de dolari al Grand Chess Tour 2025. În plus, anul aniversar aduce un bonus suplimentar de 375.000 de dolari, care va fi împărţit între cei mai bine clasaţi în clasamentul general.

Următoarea oprire din Grand Chess Tour 2025 va avea loc în Croaţia, unde elita şahului mondial se va reuni la Zagreb pentru etapa de şah rapid şi blitz, programată între 21 şi 26 mai.