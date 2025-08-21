FCSB l-a transferat oficial pe atacantul Mamadou Thiam de la U Cluj

Mamadou Thiam este cel mai nou transfer realizat de FCSB. Gigi Becali a plătit 50.000 de euro, plus cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță la U Cluj. Noua achiziție a campioanei României va avea un salariu de 30.000 de euro pe lună. Universitatea Cluj a anunțat oficial plecarea lui Mamadou Thiam.

„FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fotbalistul Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru. Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană. Gheorghiță se afla la U sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când studenții îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână.

Odată cu transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiță la U, Mamadou Thiam trece în tabăra roș-albaștrilor. Senegalezul a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende.

În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de 11 ori, dintre care o dată în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.

În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, pentru a reveni la U înaintea startului sezonului 2024-2025.

În sezonul care i-a adus Universității calificarea în play-off și, ulterior, în cupele europene, Mamadou a strâns 38 de prezențe, marcând de nouă ori și contribuind cu alte șase pase decisive.

În acest început de sezon, Thiam a evoluat în șapte partide în tricoul lui U și a reușit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) și Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru U și a contribuit cu 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri”, a anunțat Universitatea Cluj pe site-ul oficial.