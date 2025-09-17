Real Madrid: Alexander-Arnold a suferit o accidentare la coapsa piciorului stâng

Englezul de 26 de ani s-a accidentat în minutul 4 al partidei, în timp ce încerca să paseze către coechipierul său Mastantouno pe banda dreaptă. Alexander-Arnold a pus imediat mâna pe gamba stângă, semnalând durerea, și a fost nevoit să părăsească terenul câteva secunde mai târziu. În locul său, antrenorul Xabi Alonso l-a trimis pe teren pe Dani Carvajal.

Clubul madrilen a precizat într-un comunicat oficial că jucătorul se află în monitorizare medicală și evoluția leziunii va fi urmărită în următoarele zile, fără a oferi încă un interval estimativ de recuperare. Aceasta reprezintă a doua mare pierdere pentru Real Madrid în debutul sezonului, după indisponibilitatea lui Antonio Rudiger.

Real Madrid a câștigat cu Marseille, scor 2-1, după ce francezii au deschis scorul.