Real Madrid: Alexander-Arnold a suferit o accidentare la coapsa piciorului stâng

Clubul de fotbal Real Madrid a anunțat miercuri că Trent Alexander-Arnold a suferit o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng, în urma meciului din UEFA Champions League contra celor de la Olympique Marseille, disputat marți seara pe Santiago Bernabéu.
17 sept. 2025, 13:51, Sport

Englezul de 26 de ani s-a accidentat în minutul 4 al partidei, în timp ce încerca să paseze către coechipierul său Mastantouno pe banda dreaptă. Alexander-Arnold a pus imediat mâna pe gamba stângă, semnalând durerea, și a fost nevoit să părăsească terenul câteva secunde mai târziu. În locul său, antrenorul Xabi Alonso l-a trimis pe teren pe Dani Carvajal.

Clubul madrilen a precizat într-un comunicat oficial că jucătorul se află în monitorizare medicală și evoluția leziunii va fi urmărită în următoarele zile, fără a oferi încă un interval estimativ de recuperare. Aceasta reprezintă a doua mare pierdere pentru Real Madrid în debutul sezonului, după indisponibilitatea lui Antonio Rudiger.

Real Madrid a câștigat cu Marseille, scor 2-1, după ce francezii au deschis scorul.