Record mondial în fotbal: Arbitrează de 63 de sezoane și a strâns 5.000 de meciuri

Aflat la al 63-lea său sezon consecutiv pe teren și cu peste 5.000 de meciuri arbitrate din 1964 până în prezent, Wright, arbitru, a anunțat că nu își va pune fluierul în cui mai devreme de vârsta de 80 de ani.

Galezul a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca cel mai longeviv arbitru din lume, potrivit presei italiene. Acum se află la al 63-lea sezon consecutiv și a condus peste 5.000 de meciuri.

Totul a început în 1964, când Wright era adolescent. Secretarul ligii Swansea Senior League i-a spus atunci, fără menajamente, ce crede despre el. „Nu ești bun ca fotbalist, mai bine te faci arbitru”, și-a amintit galezul.

De atunci, a arbitrat cel puțin un meci pe săptămână, an de an. A împărțit cartonașe, a dictat penaltyuri și a eliminat jucători în mii de partide.

Printre meciurile din cariera sa se numără și partidele din Cupa Cupelor jucate de Swansea. Galezul a arbitrat confruntările cu Paris Saint-Germain și Braga.

În această vară, Wright a primit placa Guinness World Records pentru cel mai longeviv arbitru. A fost felicitat și de UEFA. Jucătorii unei echipe din Swansea l-au primit pe teren cu un culoar de onoare.

La vârsta la care mulți sunt la pensie, călătoresc sau stau cu nepoții, Wright aleargă încă pe teren. Nu are de gând să se oprească prea curând.

Obiectivul lui este să mai arbitreze încă doi ani. Vrea să ajungă la 80 de ani și abia apoi să se retragă.