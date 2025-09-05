Remiză pentru Farul în meciul amical cu echipa bulgară Cerno More Varna, 1-1

Antrenorul Ianis Zicu a folosit partida pentru a oferi minute tinerilor jucători din academia clubului, inclusiv sportivi din echipa U18.

În formula de start s-au regăsit Dragoș Rîpeanu (născut în 2007) și Matei Berchez (2008), iar pe parcurs au intrat Eric Somandru (2007), Dan Nechifor (2007) și Ricardo Căldăraru (2008).

Golurile au fost marcate de Weslen Jr. pentru Cerno More Varna (minutul 68) și de Buta pentru Farul, care a egalat în minutul 90.

Formații:

Farul: Ducan (46 R.Munteanu) – Buta, Duțu, Dican (65 Căldăraru), Pellegrini, Rîpeanu – Banu, Seruca – Iancu (65 Nechifor), Markovic, Berchez (46 Somandru). Antrenor Ianis Zicu.

Ceno More Varna: Tomov – Donchev, Stefanov, Drobarov – Bandaro, Cardoso, Chandarov, Weslen jr. – Milushev, Pedro, Sydney. Au mai intrat: Iliev – Panov, Zaimov, Carev, Hristov, Mihaylov, Marinov, Telesh, France. Antrenori Ilian Iliev și Veselin Branimirov.

Au arbitrat: Vasilică Tudor – Eduard Szoke și Cosmin Teodor (toți din Constanța).