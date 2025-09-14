Prima pagină » Sport » România, bilanț spectaculos la Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina: 18 medalii, șase de aur

România, bilanț spectaculos la Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina: 18 medalii, șase de aur

România strălucește la Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina, cucerind 18 medalii, dintre care șase de aur, anunță Federația Română de Canotaj.
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 18:05, Sport

România a încheiat cu succes Campionatele Balcanice de canotaj de la Ioannina (Grecia), obținând 18 medalii: șase de aur, patru de argint și opt de bronz, potrivit Federației Române de Canotaj.

Printre performanțele remarcabile se numără aurul obținut de echipajul feminin 8+1 (JW8+), patru vâsle feminin (JW4x) și dublu rame feminin (JW2-). La masculin, echipajele au cucerit patru medalii – două de argint și două de bronz – în probele 8+1, patru vâsle și dublu rame.

România a fost reprezentată de peste 30 de sportivi care au participat în probele masculine și feminine, iar succesul reflectă efortul antrenorilor și al întregului staff.