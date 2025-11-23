România încheie pe locul 5 la Campionatul European de rugby U20 după o victorie cu Germania

Echipa României de rugby U20 a început meciul în forță, deschizând scorul încă din minutul 6 printr-o lovitură de pedeapsă transformată de David Balan. Primele eseuri ale echipei României de rugby U20 au venit rapid. Alexandre Stoian a reușit primul eseu, urmat de două încercări semnate de Balan și Stoian, iar Erik Nagy a înscris după o cursă solitară de 80 de metri, încheind prima repriză cu scorul 29-3 pentru stejărei.

În partea a doua, Germania a redus din diferență, scor 29-10, însă Balan a readus diferența la un nivel confortabil printr-o lovitură de pedeapsă.

Pe final, eseuri reușite de Valentin Dolghi și Antonio Mitrea au consolidat victoria României, Balan transformând toate încercările și terminând cu 16 puncte.

România a încheiat meciul în 14 jucători, după ce Siraciov a primit cartonaș galben în ultimele momente ale jocului.

România a înscris, în total, 6 eseuri, față de numai unul pentru Germania.

Echipa folosită în meciul cu Germania:

Titulari: Antonio Mitrea, Erik Nagy, Sebastien Tofan, Andrei Chifor, Daniel Siraciov, David Balan, Rareș Mîrzac, Eduard Matei, Mario Perici, Rareș Jugănaru, Florin Ilie Bîrsa, Codrin Giuscă, David Belușică, Dragoș Bejan, Alexandre Stoian.

Rezerve: Răzvan Tînjală, Vasile Danici, Valentin Dolghi, Andrei Donisa, Laurențiu Ceparu, Gabriel Mic, Marian Tatomir, Nicolae Gavrilă, Edward Brășnean, Alexandru Smărăndache.