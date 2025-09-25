România participă cu 11 sportivi la Campionatul Mondial de Alergare Montană și Trail

România își începe joi parcursul la Campionatul Mondial de Alergare Montană și Trail 2025, care se desfășoară la Canfranc, în Spania. Delegația României cuprinde 11 sportivi.

În următoarele patru zile, atleții tricolori vor concura pe trasee dificile, în probele de Uphill, Up&Down, Short Trail și Long Trail.

Echipa României este alcătuită din sportivii: Amariei Mădălina, Dragomir Denisa, Pîșcu Alina Andreea, Simion Cristina, Butaci Raul, Damian Bogdan, Mitrică Leonard, Miklos Rareș, Preda Andrei, Șorecău Cătălin și Toma Valentin.

Din staff fac parte antrenorii Alexe Cristina Ioana și Galițeanu Ionuț, alături de fizioterapeutul Florian Nicolae.

România se prezintă la competiție cu câteva performanțe notabile în palmares. Cristina Simion a cucerit aurul mondial în 2019, Mitrică și Butaci au terminat în primii 20 la UTMB OCC, iar Mădălina Amariei este campioană națională și a urcat pe podium în competiții internaționale.