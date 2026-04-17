România va avea, în premieră, două reprezentante în competițiile europene intercluburi feminine de fotbal

România a urcat trei poziții în clasamentul coeficienților UEFA, până pe locul 24, conform noii ierarhii.

Poziția respectivă îi asigură României un loc suplimentar în noua competiție UEFA Europa Cup, destinată cluburilor feminine. Locul 24 este ultimul care oferă prezența în UEFA Europa Cup.

Astfel, pe lângă participarea în UEFA Women’s Champions League, România va avea și o echipă în a doua competiție continentală.

Potrivit datelor oficiale, campioana României din sezonul 2025/2026 din Superliga Feminină va intra în faza a doua preliminară a Ligii Campionilor. Urmează să-și afle adversarele în luna iulie.

În același timp, vicecampioana României va debuta în UEFA Europa Cup, în turul 1 preliminar, programat la finalul lunii august.

Acesta este al doilea sezon de existență al competiției UEFA Europa Cup.