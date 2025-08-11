S-au stabilit grupele Campionatului Mondial de Cluburi la handbal masculin

Grupele fazei preliminare ale celei de-a 18-a ediții a Campionatului Mondial de Cluburi la handbal masculin IHF au fost stabilite luni, în cadrul unei ceremonii organizate la Stadionul din Cairo, în paralel cu desfășurarea Campionatului Mondial de Tineret IHF 2025.

Competiția se va desfășura în perioada 26 septembrie – 2 octombrie, în Sala Capitalei Administrative Noi din Egipt, o arenă care a găzduit anterior turnee majore, inclusiv ediția din 2021 a Campionatului Mondial de seniori și competiția similară de cluburi.

Tragerea la sorți a fost condusă de Directorul de Competiții al IHF, Patric Strub, asistat de Yasser El Ramli, Directorul Competiției pentru Cluburi, alături de portarul naționalei Egiptului, Karim Hendawy, și Jordi Rosell, reprezentant al FC Barcelona.

În urma procedurii de tragere, echipele din urnele 2 și 3 au fost distribuite în cele trei grupe. Al-Ahly, echipa gazdă, a beneficiat de dreptul de a-și alege grupa și a optat pentru Grupa B, unde va întâlni campioana en-titre Veszprém HC (Ungaria) și formația Sydney Uni (Australia).

FC Barcelona, cea mai titrată echipă din istoria competiției, a fost repartizată în Grupa C, alături de Zamalek SC (Egipt) și Handebol Taubaté (Brazilia).

Grupa A aduce la start debutanta Sharjah SC (Emiratele Arabe Unite), care va avea parte de o provocare dificilă în fața SC Magdeburg (Germania), campioană în trei ediții consecutive (2021, 2022, 2023), și a formației California Eagles (SUA), aflată la a doua participare.

Meciurile din faza grupelor se vor disputa în format round-robin între 26 și 28 septembrie, cu echipele cap de serie (FC Barcelona, SC Magdeburg, Veszprém HC) programate să joace în zilele de 27 și 28 septembrie. Semifinalele vor avea loc pe 30 septembrie, iar finala este programată pentru 2 octombrie.